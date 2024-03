Pontal do Atalaia - Divulgação

Publicado 28/03/2024 15:05

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo está com a ocupação hoteleira para o feriadão da Semana Santa em 90%. Para garantir a segurança e o bem-estar de moradores e turistas durante o período, a Prefeitura Municipal informou, nesta quarta-feira (27), está preparando uma série de medidas.

Equipes da Comtrans (Coordenadoria de Trânsito) estarão presentes na RJ-140 e em pontos propensos a congestionamentos para auxiliar no fluxo de veículos. A Guarda Municipal também estará presente nas ruas para garantir a segurança viária.

A Guarda Municipal, as secretarias de Meio Ambiente e Posturas atuarão na fiscalização para coibir possíveis irregularidades, como perturbação do sossego público e venda ilegal de produtos.

Os serviços essenciais, como coleta de lixo, abastecimento de água e atendimento médico, funcionarão normalmente durante o feriadão.