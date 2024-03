Um dos pratos servidos no evento - Ascom

Um dos pratos servidos no eventoAscom

Publicado 27/03/2024 18:29

O famoso ‘Festival da Lula’ tem início nesta quinta-feira (28), na Orla da Praia Grande, em Arraial do Cabo. O festival promete uma experiência gastronômica única, com a participação de diversos restaurantes locais oferecendo mais de 100 opções de pratos à base de frutos-do-mar, todos disponíveis por um preço fixo de R$ 35 cada.



Nesta quarta (27), a estrutura do evento já começou a ser montada e é importante que os cidadãos estejam cientes de que alguns acessos à Orla Flavia Alessandra estarão temporariamente fechados.

Palco já está sendo montado na Orla da Praia Grande Ascom

Confira abaixo os locais afetados:



- Rua Epitácio Pessoa com José Francisco

- Rua Pescador Áureo com Hermes Barcelos

- Rua Francisco Leite com Hermes Barcelos

- Av. Hermes Barcelos com Travessa Arthur Bernardes



PROGRAMAÇÃO MUSICAL:

Quinta-feira (28): às 18h, João Pires e sua banda apresentam um tributo aos Mamonas Assassinas. Em seguida é a vez de Léo Parazzi, às 21h.

Sexta-feira (29): Rubinho se apresenta às 18h, seguido por Mary Henrique às 21h.

Sábado (30): Gabriel Fiorito sobe ao palco às 18h, e mais tarde tem Juceir Júnior do The Voice Brasil, às 21h.

Domingo (31): IBS7 às 16h, seguido por João Pires e Danilo às 18h, e às 20h o grupo Caju pra Baixo fecha a festa.