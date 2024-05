Ocupação hoteleira na Região dos Lagos deve ultrapassar os 75% durante o feriadão de Corpus Christi - Divulgação/ ASCOM/ Arraial do Cabo

Publicado 28/05/2024 19:34

REGIÃO DOS LAGOS - Esta quinta-feira (30) é dia de Corpus Christi, feriado nacional. Na Região dos Lagos, várias cidades vão comemorar com a tradicional confecção de tapetes de sal, ação que costuma atrair visitantes de diversas partes do estado. A estimativa é que os municípios da região registrem uma ocupação hoteleira acima de 75%.

São Pedro da Aldeia informou que, nesta terça-feira (28), registra ocupação de 71,42%, mas que o número pode chegar até 85% na quarta (29). Já Cabo Frio informou que, até o momento, conta com 75% dos hotéis e pousadas ocupados.

Ainda em relação à cidade cabo-friense, de acordo com o Cabo Frio Convention Bureau, a média entre seus associados está em 75%, com expectativa de aumento até quinta-feira. Há hotel com até 100% ocupação.

Já de acordo com a prefeitura de Iguaba Grande, a expectativa é que a exista um aumento de 30% na ocupação das pousadas e Airbnb, com relação a aluguel de casas e quartos. O município espera, ainda, que 10% desses visitantes permaneçam no município devido às comemorações do aniversário de 29 anos, que contará com grandes nomes da música atual, como Sarah Beatriz e Belo.

Já Arraial do Cabo, até esta terça-feira registra 75% dos quartos reservados para o período de 30 de maio a 2 de junho, podendo chegar a 80%. De acordo com a prefeitura, neste ano, a ocupação hoteleira superou as expectativas, pois a cidade recebe o Festival do Torresmo durante o feriado prolongado. Em 2023, a cidade teve ocupação de 64% na rede hoteleira.

O Dia também entrou em contato com as prefeituras de Saquarema, Búzios e Araruama e aguarda retorno.

E, de acordo com dados da ViaLagos, concessionária responsável pela RJ-124, rodovia que liga as cidades da Região dos Lagos com o Rio de Janeiro, o movimento corresponde com os números divulgados pelas prefeituras. Até o fim do feriado prolongado, a estimativa é que cerca de 165 mil veículos passem pela via.

Conforme a concessionária, quinta-feira (30) será o dia de maior fluxo sentido Costa do Sol, quando deverão passar 30 mil veículos pela rodovia, enquanto o de menor movimento será no sábado (1º), com o registro de 22 mil motoristas transitando pela RJ-124.

Confira a previsão de fluxo diário:

Quarta-feira (29/5) – 27 mil veículos

Quinta-feira (30/5) – 30 mil veículos

Sexta-feira (31/5) – 24 mil veículos

Sábado (1/6) – 22 mil veículos

Domingo (2/6) – 37 mil veículos

Segunda-feira (3/6) – 25 mil veículos

Total: 165 mil veículos