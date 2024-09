1° Encontro de Conscientização para Doação de Órgãos e Transplantes de Tecidos reunindo profissionais da área da saúde - Reprodução/Rede social

Publicado 13/09/2024 15:20

Arraial do Cabo - Nesta quinta-feira (12), Arraial do Cabo recebeu o 1° Encontro de Conscientização para Doação de Órgãos e Transplantes de Tecidos reunindo profissionais da área da saúde para discutir o tema. Setembro marca o início de uma importante campanha nacional, o “Setembro Verde”, que busca incentivar a conscientização e a doação de órgãos. A ação conta com o apoio da Secretaria de Saúde e da Organização de Saúde Prima Qualitá.



O dia 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos, foi instituído pela Lei nº 11.584/2007 com o objetivo de promover essa conscientização. Entre os participantes do evento estavam a Conselheira do Conselho Regional de Enfermagem/RJ, Flávia Kiuchi, a Diretora de Enfermagem do HGAC, Michele Cardoso, além de diversos outros profissionais da saúde.



A programação incluiu um momento de louvor com a cantora Jéssica, uma palestra ministrada pela enfermeira especialista em transplantes Michele Guedes, e uma mesa-redonda com depoimentos de uma pessoa transplantada, de um doador e de seus familiares.



“O objetivo é conscientizar as pessoas para que conversem com seus familiares e amigos sobre a doação de órgãos, um ato nobre que proporciona uma nova chance de vida. Quanto mais doações tivermos, mais vidas poderemos salvar, oferecendo esperança a quem mais precisa. É importante destacar que a informação sobre o ato de doar órgãos pode salvar vidas e é um pilar fundamental nesse processo que precisa ser amplamente difundido”, afirmou o enfermeiro Walmir da Silva, um dos organizadores do evento.

