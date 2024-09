Reunião do Conselho Municipal de Turismo de Arraial do Cabo (Comtur) com participação do Condetur Costa do Sol - Reprodução

Reunião do Conselho Municipal de Turismo de Arraial do Cabo (Comtur) com participação do Condetur Costa do SolReprodução

Publicado 12/09/2024 18:59

Arraial do Cabo - Foi realizada uma reunião do Conselho Municipal de Turismo de Arraial do Cabo (Comtur), nesta quarta-feira (11), convocada pelo secretário de Turismo, Júnior Chuchu e que teve a participação do Condetur Costa do Sol, representado pelo presidente Marco Navega.

O encontro teve como ponto alto as atualizações acerca da solicitação feita ao Ministério do Turismo para a elevação de Arraial do Cabo para integrar a ‘Categoria A’ do Mapa do Turismo Brasileiro. O destino, que ocupa a ‘Categoria B’, vem pleiteando o upgrade de categoria e seu reconhecimento desde 2002, via Condetur.

Conselheiro do Comtur de Arraial do Cabo Navega irá participar, em outubro, da Brazil Travel Market (BTM), em Fortaleza. “Lá, teremos reuniões relativas ao novo Plano Nacional de Turismo e do Programa de Regionalização do Turismo, conduzidos pelo Ministério do Turismo. Os dois projetos categorizam e classificam os municípios com base na performance turística, considerando a economia gerada pelo setor. Vamos reforçar os números de Arraial, que em 2023 recebeu mais de 260 mil visitantes nacionais e mais de 40 mil estrangeiros, estando à frente de diversos municípios Categoria A. Estamos na expectativa para essa mudança em 2025”, explica Marco.

Com esta chancela, o destino passa a integrar um grupo de 62 destinos turísticos do Brasil, num universo de 5.570 municípios. “Será uma conquista fundamental para elevar Arraial do Cabo a uma categoria que irá permitir mais investimentos e visibilidade para os negócios do turismo da cidade”, comenta Navega.

Categoria A no Mapa do Turismo Brasileiro

Ser classificado como Categoria A no Mapa do Turismo Brasileiro traz diversos benefícios para um município, refletindo seu destaque no setor turístico. Os principais benefícios incluem:

. Maior visibilidade: Municípios de Categoria A recebem destaque nas políticas públicas de turismo, ganhando visibilidade nacional e internacional como destinos turísticos;

. Prioridade na alocação de recursos: Esses municípios têm maior chance de receber investimentos federais voltados para o turismo, como financiamentos para infraestrutura, eventos e campanhas promocionais;

. Acesso a programas do Ministério do Turismo: As cidades de Categoria A podem ser priorizadas para participação em programas de qualificação, apoio a eventos e promoção turística oferecidos pelo MTur;

. Desenvolvimento econômico: O turismo gera empregos, movimenta a economia local e incentiva o desenvolvimento de serviços e infraestrutura, promovendo o crescimento econômico da região;

. Parcerias público-privadas: A visibilidade e o status de um município de Categoria A atraem investidores e fomentam parcerias entre o setor público e privado, ampliando o desenvolvimento turístico local;

. Apoio à preservação cultural e ambiental: Municípios nessa categoria são incentivados a investir na preservação do patrimônio cultural e ambiental, o que fortalece a oferta turística sustentável e protege as riquezas locais.

“Esses fatores, juntos, promovem o crescimento sustentável do turismo e o fortalecimento do destino, ampliando a Categorização da Região Turística. Após a conquista de Arraial, a Costa do Sol será a única Região Turística do Brasil a ter quatro destinos Categoria A – hoje, já temos Cabo Frio, Armação dos Búzios e Macaé”, finaliza Navega.