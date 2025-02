Meio quilo de maconha, 159 buchas da mesma droga e 58 pinos de cocaína. Também foram localizados três rolos grandes de fita adesiva e 35 rolos menores - Divulgação/PM

Meio quilo de maconha, 159 buchas da mesma droga e 58 pinos de cocaína. Também foram localizados três rolos grandes de fita adesiva e 35 rolos menoresDivulgação/PM

Publicado 10/02/2025 17:54

Arraial do Cabo - Na manhã deste domingo (9), a Polícia Militar, após receber informações sobre um esconderijo utilizado pelo tráfico de drogas no bairro Sabiá, apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes em um terreno baldio na Rua Esperança, em Arraial do Cabo.



Conforme a ocorrência, agentes realizaram buscas na área e encontraram sacolas escondidas na vegetação, contendo meio quilo de maconha, 159 buchas da mesma droga e 58 pinos de cocaína. Também foram localizados três rolos grandes de fita adesiva e 35 rolos menores, materiais geralmente utilizados para embalar drogas.



Após a apreensão, todo o material foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) de Arraial do Cabo, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.