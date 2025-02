Casa pega fogo - Reprodução

Casa pega fogo Reprodução

Publicado 10/02/2025 16:45

Arraial do Cabo - Um incêndio de grandes proporções foi registrado na manhã deste sábado (8) em uma residência localizada na Rua Duque de Caxias, no Centro de Arraial do Cabo, na região da Praia dos Anjos. Imagens feitas no local mostram uma intensa fumaça preta saindo do imóvel.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h14 e, ao chegar ao local, iniciou o combate às chamas. A ocorrência atraiu diversos moradores e populares que, antes da chegada das autoridades, tentaram apagar as chamas.



De acordo com os bombeiros, o fogo já foi controlado, e as equipes agora realizam o rescaldo para evitar novos focos. As causas do incidente ainda estão sendo averiguadas.



Até o momento, não há informações sobre vítimas.