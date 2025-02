Margareth Julião, pescadora de raiz, venceu a categoria "Pesca Artesanal em Águas Marinhas" na 2ª edição do Prêmio Mulheres das Águas - Ascom

Arraial do Cabo - A pesca artesanal sempre foi um pilar da identidade cabista, e há anos deixou de ser um ofício exclusivamente masculino. Mulheres da região vêm conquistando seu espaço no mar, enfrentando desafios e garantindo autonomia por meio do trabalho coletivo. Um exemplo disso é a Cooperativa Mulheres Nativas, criada em 2014 para fortalecer pescadoras locais e valorizar os saberes tradicionais.



Entre essas mulheres está Margareth Julião, pescadora de raiz e vencedora da categoria “Pesca Artesanal em Águas Marinhas” na 2ª edição do Prêmio Mulheres das Águas, promovido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. A premiação, que reconhece trajetórias de mulheres no setor pesqueiro, destaca a luta de Margareth por um oceano mais inclusivo.

“Dedico esse prêmio a todas as mulheres que, assim como eu, enfrentaram os desafios de um mundo tradicionalmente masculino. Com muita luta, conquistamos nosso espaço, garantimos nosso sustento e mostramos que a pesca também é nossa. Somos mulheres e pescamos”, declarou Margareth.



Criada em uma família de pescadores, ela cresceu observando os barcos partirem da Praia Grande e sonhando em lançar suas próprias redes. Começou jovem na pesca de lulas e, ao longo dos anos, ajudou a abrir caminhos para outras mulheres na atividade.

Hoje, Margareth e suas companheiras da cooperativa não apenas pescam, mas também limpam, processam e transformam o pescado em produtos como kibe e hambúrguer de peixe. Seu trabalho já lhe rendeu outros reconhecimentos importantes, como o prêmio “Saberes e Sabores” da FAO/ONU, com a receita de peixe escalado com banana, e o 2º lugar no concurso “Mulheres Rurais, Espanha Reconhece”, em 2023. Além disso, Margareth integra o Conselho da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e os direitos das pescadoras.