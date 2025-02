Mergulhadora é "perseguida" por raia gigante - Rede social

Publicado 07/02/2025 17:33

Arraial do Cabo - Uma mergulhadora viveu um encontro inusitado e emocionante com uma raia-pintada gigante, em Arraial do Cabo, nesta segunda-feira (2). Helen Caroline registrou o momento e compartilhou o vídeo nas redes sociais, encantando internautas com a cena.



No vídeo, a raia segue Helen de perto enquanto ela nada, chegando a se aproximar tanto que a mergulhadora precisou se afastar por segurança. Segundo ela, as duas nadaram juntas por cerca de nove minutos.



“Já havia me encontrado com ela alguns dias atrás, mas foi breve. Hoje foi uma conexão surreal!!!”, relatou.



Helen, que realiza mergulhos guiados e costuma compartilhar registros impressionantes da vida marinha, fez outro flagrante nesta quarta-feira (5): uma tartaruga aproveitando um “lanchinho” de peixe debaixo d’água.



A raia-pintada (Aetobatus narinari) é uma espécie de grande porte que pode chegar a 3 metros de envergadura e pesar mais de 200 kg. Com dorso escuro e manchas brancas, ela habita águas tropicais e subtropicais, sendo comum na costa brasileira. Apesar de não ser agressiva, pode usar seu ferrão para se defender.



Vale lembrar, que ao ver um animal marinho a recomendação é não tocar e não o incomodar. No Brasil, a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) protege a fauna marinha, proibindo tocar ou perturbar os animais. O contato humano pode remover sua camada protetora, tornando-os vulneráveis a doenças, além de alterar seu comportamento. Para os mergulhadores, a recomendação é manter distância segura e apenas observar a vida marinha sem interferência.