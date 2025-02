Furto de energia - Divulgação/PM

Publicado 06/02/2025 18:02

Arraial do Cabo - Uma ação conjunta da Polícia Militar e da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) resultou na prisão de um homem por furto de energia na localidade do Brejão, no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo. A ocorrência foi registrada às 10h desta quarta-feira (5), na Travessa Matheus.

O acusado, identificado como L.F.D.S.S., de 31 anos, foi flagrado manuseando cabos para realizar ligações elétricas irregulares na rede da concessionária de energia que atende a região. Ao ser questionado, ele alegou que estava fazendo melhorias para a comunidade, que reside em uma área de preservação onde os serviços públicos não atendem.

No local, também foram identificados B.C.J. e C.A.D.C., que se apresentaram como responsáveis pelo serviço e pela compra do material, respectivamente. Foram apreendidos 400 metros de cabo trifásico de 25mm, que estavam sendo utilizados para as ligações irregulares.

Os três envolvidos foram conduzidos à 132ª DP. L.F.D.S.S. foi autuado em flagrante por furto de energia e permanece preso, aguardando o pagamento de fiança. B.C.J. e C.A.D.C. foram ouvidos e liberados, mas continuam sendo investigados pela 132ª DP por envolvimento no caso.