Diretor do campus do IFRJ em Arraial, David Barreto de Aguiar, vice-prefeito Diego Silveira (MDB), secretário de Educação Bernardo Alcântara e secretaria adjunta Ingrid Silveira - Ascom

Diretor do campus do IFRJ em Arraial, David Barreto de Aguiar, vice-prefeito Diego Silveira (MDB), secretário de Educação Bernardo Alcântara e secretaria adjunta Ingrid SilveiraAscom

Publicado 05/02/2025 17:55

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio de um Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), destinou 14 vagas para o curso de pós-graduação em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras aos servidores municipais. O curso será realizado de forma presencial, com carga horária de 360 horas, e visa atender profissionais das áreas de Biologia, Geografia e meio ambiente.

O convênio estabelece que 50% das vagas sejam oferecidas aos servidores da Prefeitura. Caso não haja a procura de candidatos externos, o número de vagas destinadas ao funcionalismo poderá ser ampliado para 100%. As inscrições começam nesta terça-feira (4) e vão até o dia 18 de fevereiro. Os interessados devem enviar uma carta de intenção e currículo Lattes para o e-mail oficial do IFRJ.

Na segunda-feira (3), o diretor do campus do IFRJ em Arraial do Cabo, David Barreto de Aguiar, entregou o edital e o plano de trabalho do acordo ao vice-prefeito Diego Silveira (MDB), ao secretário de Educação Bernardo Alcântara e à secretaria adjunta Ingrid Silveira.

O curso ocorrerá às terças e quintas-feiras, das 17h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h. A classificação dos candidatos será feita entre fevereiro e março, e as matrículas serão realizadas entre os dias 13 e 21 de março. Caso necessário, uma reclassificação será realizada após 30 dias do início das aulas.

Diego Silveira destacou que a parceria fortalece a educação no município, oferecendo uma formação multidisciplinar que abrange diferentes áreas profissionais. Já David Barreto, ressaltou a importância do curso, que aborda temas como unidades de conservação, legislação ambiental, educação voltada para o mar e cultura oceânica, temas diretamente relacionados ao contexto de Arraial do Cabo.

Bernardo Alcântara, ressaltou que o acordo de cooperação técnica com o IFRJ está em vigor há dois anos e tem contribuído para a qualificação dos servidores, além de promover o aprimoramento das competências profissionais no município.