Di Ferrero, Glauco Zulo e Pagode do Adame - Divulgação

Publicado 05/02/2025 17:45

Arraial do Cabo - A terceira edição do Festival de Torresmo e Churrasco de Chão de Arraial do Cabo acontece entre sexta (7) e domingo (9) no Estádio Barcelão, no centro. A programação do evento conta com apresentações musicais de Di Ferrero, Glauco Zulo e Pagode do Adame, além de uma programação gastronômica variada, com pratos preparados por chefs especializados.

Na sexta-feira, o cantor Di Ferrero se apresentará às 22h. No sábado (8), também às 22h, o show será do cantor Glauco Zulo. O festival será encerrado no domingo, com apresentação do grupo Pagode do Adame às 20h. Além das apresentações, o festival também conta com uma programação gastronômica variada, com pratos preparados por chefs especializados.

A festividade contará com mais de 20 pratos diferentes, incluindo torresmo e churrasco de chão, além de opções como hambúrgueres e costela. Os preços variam entre R$ 35 para pratos individuais e R$ 60 para porções que servem até quatro pessoas.

O diretor de Eventos, Max Magalhães, informou que o festival também terá uma área de food trucks com opções variadas de alimentos, incluindo doces.

“Para quem não é fã das opções principais do evento, montaremos uma área com food trucks que vai oferecer pratos diferentes, como crepes, e outras opções. Teremos também opções variadas de doces. A terceira edição do Festival de Torresmo e Churrasco de Chão de Arraial do Cabo será um evento com gastronomia variada, atrações musicais e muita diversão para toda a família, inclusive um espaço kids destinado para as crianças”, afirmou.