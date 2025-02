Homem é preso por prisão em aberto - Divulgação/PM

Publicado 05/02/2025 17:43

Arraial do Cabo - Na noite de segunda-feira (3), por volta das 23h, um homem foi preso por agentes do Grupamento de Operações com Cães da Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo. A prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina na Praça do Guarani, no centro da cidade.

A ação se deu quando a equipe policial abordou três indivíduos que estavam no local, e contra um deles foi encontrado um mandado de prisão em aberto. Os outros dois foram liberados após revista e averiguação.

O suspeito foi conduzido à 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e, posteriormente, encaminhado para a 126ª DP de Cabo Frio, Central de Flagrantes do dia, onde ficará à disposição da Justiça.