Arraial do Cabo - A equipe do Grupamento Operacional de Praia (Gopam), da Secretaria Municipal do Ambiente, desmontou um acampamento irregular na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. A ação foi realizada no início da tarde de domingo (2), durante uma fiscalização para verificar estacionamentos irregulares.



Ao chegarem ao local, além de veículos estacionados de forma irregular, os agentes encontraram uma barraca de acampamento montada em área pública. O responsável foi abordado e informado sobre a proibição da permanência no local, conforme previsto no Decreto Municipal nº 3.469/2021. Após a notificação, ele desmontou o acampamento, deixando a área livre. Os carros estacionados de forma irregular foram notificados.



Já na Rebeche, durante uma ronda pela área, os agentes do Gopam avistaram um carro parado na restinga. O proprietário do veículo, com placa da Argentina, não foi localizado e o veículo autuado.

