Polo aquático em águas abertasDivulgação

Publicado 06/02/2025 17:51

Arraial do Cabo - Acontece nesta sexta-feira (7), em Arraial do Cabo, a 7ª edição do Polo no Mar, competição de polo aquático em águas abertas. O evento será realizado na Praia do Forno e segue até domingo (9), reunindo atletas brasileiros e estrangeiros em disputas que começam a partir das 7h.

Ao todo, 12 equipes participam do torneio, sendo oito masculinas e quatro femininas. As partidas acontecem em um “campo flutuante” montado no mar, atraindo a atenção do público e proporcionando maior visibilidade ao esporte.

A organização é da Comissão do Polo no Mar de Arraial do Cabo, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer, além da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.

De acordo com Eduardo Garcia, subsecretário de Esportes, o evento fortalece o turismo esportivo e movimenta a economia da cidade. “Além de divulgar o polo aquático em águas abertas, destaca a importância da preservação ambiental e valoriza o município como destino para competições”, afirmou.