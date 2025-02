Acidente - Manchete Lagos

Publicado 06/02/2025 17:33

Arraial do Cabo - Na noite desta terça-feira (4), por volta das 20h15, um acidente envolvendo dois carros deixou quatro pessoas feridas na RJ-140, na altura do KM 02, na entrada de Arraial do Cabo. A colisão frontal ocorreu entre um Renault Sandero, utilizado como carro de aplicativo, e um Chevrolet Astra, utilizado como veículo particular.



No Sandero, estavam o motorista e três turistas chilenos que visitavam a cidade e tinham voo de volta para o Chile agendado para esta quarta-feira (5).



As vítimas foram identificadas como Bruno Barbosa Blandy, de 36 anos, Mateus Ferreira dos Santos, de 22 anos, e os turistas chilenos Ariel Andres, de 29 anos, e Carla Ester Ormazabal Salgado, de 32 anos. Duas delas ficaram presas nas ferragens e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.



Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). O estado de saúde delas não foi divulgado.



Equipes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) estiveram no local para auxiliar na ocorrência e controlar o tráfego, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento às vítimas.



“Curva da morte”



O trecho onde ocorreu o acidente é conhecido como “curva da morte” e é considerado perigoso pelos motoristas que trafegam pela região. No último domingo (2), uma adolescente de 16 anos morreu e um jovem ficou gravemente ferido em outro acidente, também uma colisão frontal envolvendo uma motocicleta e um carro, no mesmo trecho da RJ-140, na altura da Vila Industrial.



A frequência de acidentes no local tem gerado preocupação entre os moradores e usuários da rodovia, que cobram medidas de segurança por parte das autoridades.



