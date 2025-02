Criança Feliz - Divulgação

Criança FelizDivulgação

Publicado 06/02/2025 18:05

Arraial do Cabo - Está disponível, em Arraial do Cabo, o Programa Criança Feliz, que oferece acompanhamento especializado para crianças de zero a três anos, gestantes e crianças de até seis anos cujas famílias são beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o programa é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único do município. Durante as visitas, equipes especializadas trabalham diretamente com as famílias, promovendo ações voltadas ao desenvolvimento integral das crianças na primeira infância e à integração de políticas públicas voltadas para esse público.

Os interessados em participar podem buscar atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na antiga sede da Secretaria, localizada na rua Bernadino Viana, nº 108, ou nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do centro e dos distritos para obter mais informações e realizar o cadastro.