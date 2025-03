Palestra educativa - Ascom

Publicado 25/03/2025 16:23

Arraial do Cabo - A secretaria de Saúde de Arraial do Cabo, junto do Centro de Doenças Infecciosas (CDI), realizou, nesta segunda-feira (24), uma atividade educativa com os cadastrados das Estratégia de Saúde da Família dos bairros Canaã e Prainha. A iniciativa marca o Dia Mundial de Combate à Tuberculose.



Durante as palestras foram abordados temas como a importância do diagnóstico precoce, bem como o tratamento para o combate da doença. Segundo a coordenadora do CDI, Danielle Barbosa, o tratamento contra a tuberculose dura seis meses e é feito à base de antibióticos, com esquema preconizado pelo Ministério da Saúde. Toda a medicação para o tratamento é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



A enfermeira do CDI, Maria Auxiliadora, informou que, para dar mais agilidade ao tratamento de pacientes com HIV internados no Hospital Geral e com suspeita de tuberculose, a Secretaria de Saúde realiza um exame de sangue que entrega o resultado em apenas 30 minutos: é o teste rápido de tuberculose. A aquisição representa um avanço crucial no diagnóstico precoce e no tratamento imediato da tuberculose, infecção que pode ser agravada pela presença do HIV.



Além da palestra, houve distribuição de panfleto educativo, bem como aferição da pressão arterial e atendimento para avaliação nutricional.



A programação seguirá durante a semana, com atividades nas unidades de Estratégia de Saúde da Família do Morro Boa Vista e Hermes Barcellos, nesta terça-feira (25), no Morro da Cabocla, na quarta (26), e na Policlínica Municipal na sexta (28).

