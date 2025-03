Homem segura uma tartaruga marinha - Reprodução/Rede social

Homem segura uma tartaruga marinhaReprodução/Rede social

Publicado 24/03/2025 18:07

Arraial do Cabo - Um vídeo registrado por banhistas neste domingo (23) mostra o momento em que um homem segura uma tartaruga marinha com as mãos na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais, provocando revolta entre moradores e turistas, que denunciaram o caso às autoridades ambientais.



A Secretaria do Ambiente e Saneamento do município informou que está apurando o episódio. Segundo o órgão, a conduta pode configurar crime ambiental, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605, que estabelece punições para atos que causem danos à fauna.



Além da legislação federal, o município conta com a Lei Municipal nº 2.433, que reforça a proteção da vida marinha, especialmente em áreas sensíveis como a Praia do Pontal. O vídeo está sendo analisado para identificação do responsável. Até o momento, o homem não foi localizado.



Em nota, a Prefeitura afirmou que ações como essa são inaceitáveis e comprometem o trabalho contínuo de preservação ambiental desenvolvido na cidade.



A população pode colaborar denunciando atitudes que coloquem em risco o meio ambiente. O canal oficial da Secretaria do Ambiente está disponível pelo WhatsApp (22) 99936-1255. As denúncias são anônimas.