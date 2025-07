13 trouxinhas de maconha, uma balança de precisão, uma faca, uma caixa de som e um carregador - Divulgação/PM

Publicado 24/07/2025 17:45

Arraial do Cabo - Agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) realizaram, nesta quinta-feira (24), uma operação no entorno do local conhecido como Museu Casa do Pescador, na Praia Grande, em Arraial do Cabo.

Durante a ação, foram apreendidas 13 trouxinhas de maconha, uma balança de precisão, uma faca, uma caixa de som e um carregador. Todo o material foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e a apreensão formalizada.

O PROEIS é um programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro que permite que policiais atuem em seus dias de folga, por meio de convênios com prefeituras, reforçando o patrulhamento e a segurança nas cidades.