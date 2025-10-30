Cemitério Municipal Princesa IsabelReprodução
Cemitério Princesa Isabel passa por manutenção e terá horário especial no Dia de Finados em Arraial
Espaço funcionará das 6h às 18h neste domingo (2), com equipes disponíveis para atendimento aos visitantes
Pescador de Arraial do Cabo está desaparecido; buscas seguem na região da Prainha
Eloy, que costumava pescar nas pedras, foi visto pela última vez nesta quarta-feira (29); ICMBio realiza buscas na tentativa de localizá-lo
Arraial do Cabo interdita trecho na Praia Grande para preparativos do Festival de Frutos do Mar
Alterações acontecem a partir da noite desta quinta-feira (30), na orla Flávia Alessandra, no trecho entre a Pousada Varandas ao Mar e o Restaurante da Zefa
Prefeito de Búzios vai ao Guarujá para receber certificação internacional da Bandeira Azul
Alexandre Martins (REP), acompanhado da primeira-dama, Daniele Martins, participa da cerimônia nacional que reconhece quatro praias buzianas com o selo de qualidade ambiental pra temporada 2025/2026
Líder do tráfico em Arraial do Cabo morre durante megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão no Rio
Conhecido como "VT", o criminoso era apontado como chefe do tráfico no Morro da Coca-Cola. Operação no Rio já contabiliza 64 mortos e 81 presos, podendo chegar a mais de 100 vítimas
Dr Serginho (PL) intensifica agenda e viaja a Brasília na próxima semana
Prefeito de Cabo Frio fica dois dias na capital federal, em busca de emendas. Já nesta quinta (30), ele vai ministrar a primeira aula da Escola de Gestão Pública, no auditório da Prefeitura
