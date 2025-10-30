Cemitério Municipal Princesa Isabel - Reprodução

Publicado 30/10/2025 16:03

Arraial do Cabo - Em preparação para o Dia de Finados, celebrado neste domingo (2), o Cemitério Municipal Princesa Isabel, em Arraial do Cabo, passou por serviços de manutenção e limpeza realizados pela Prefeitura, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC). As ações têm como objetivo garantir mais conforto e segurança aos visitantes durante o feriado.

De acordo com o IDAC, o cemitério funcionará em horário especial, das 6h às 18h, e contará com servidores no local para orientar e auxiliar o público. A movimentação costuma ser intensa nessa data, marcada por homenagens e momentos de reflexão.

Os tradicionais pontos de venda de flores permanecerão montados em frente ao cemitério e também na Praça do Guarany, como ocorre em todos os anos.

A programação religiosa contará com celebrações em diferentes horários: a Missa de Finados será realizada na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, às 8h, e na Igreja Matriz, às 10h e às 19h.