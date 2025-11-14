FIPAC realiza ação do Novembro AzulAscom
As atividades começaram às 8h na sede da FIPAC, localizada na Praia dos Anjos. O público atendido incluiu pescadores do município e outros trabalhadores.
No evento, foram oferecidos atendimentos médicos e de enfermagem, aferição de pressão e glicemia, avaliação bucal, orientações sobre alimentação, acupuntura e serviços de saúde do trabalhador. Também foram aplicadas vacinas contra Influenza, hepatite B, febre amarela e antitetânica.
