Arraial do Cabo - Os bugueiros que atuam no turismo de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, devem realizar a vistoria obrigatória dos veículos até a próxima terça-feira (2). As inspeções estão sendo feitas na sede da Secretaria de Segurança Pública – COMTRANS, localizada na Vila Industrial, próxima à subida da Prainha. O atendimento ocorre em dois turnos: das 9h às 11h40 e das 14h às 16h10.
De acordo com a Prefeitura, é necessário apresentar todos os documentos originais e cópias legíveis. Quem não concluir o procedimento dentro do prazo terá a operação temporariamente suspensa.
Documentos exigidos:
- CRLV 2025 - CNH com EAR - Laudo do Inmetro - Certidões negativas - Antecedentes criminais estadual e federal - Comprovante de residência com até três meses - Apólice de seguro válida referente a ABO e ISS 2025 - DAM de vistoria e comprovante de pagamento - Duas fotos 3×4
A taxa de vistoria é emitida no próprio local e deve ser anexada aos demais documentos. A Prefeitura reforça ainda que protocolos de agendamento não substituem a documentação obrigatória, sendo indispensável apresentar todos os itens listados no momento da vistoria.
