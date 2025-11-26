Bugueiros - Ascom

Publicado 26/11/2025 15:13

Arraial do Cabo - Os bugueiros que atuam no turismo de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, devem realizar a vistoria obrigatória dos veículos até a próxima terça-feira (2). As inspeções estão sendo feitas na sede da Secretaria de Segurança Pública – COMTRANS, localizada na Vila Industrial, próxima à subida da Prainha. O atendimento ocorre em dois turnos: das 9h às 11h40 e das 14h às 16h10.



De acordo com a Prefeitura, é necessário apresentar todos os documentos originais e cópias legíveis. Quem não concluir o procedimento dentro do prazo terá a operação temporariamente suspensa.



Documentos exigidos:



- CRLV 2025

- CNH com EAR

- Laudo do Inmetro

- Certidões negativas

- Antecedentes criminais estadual e federal

- Comprovante de residência com até três meses

- Apólice de seguro válida referente a ABO e ISS 2025

- DAM de vistoria e comprovante de pagamento

- Duas fotos 3×4

A taxa de vistoria é emitida no próprio local e deve ser anexada aos demais documentos. A Prefeitura reforça ainda que protocolos de agendamento não substituem a documentação obrigatória, sendo indispensável apresentar todos os itens listados no momento da vistoria.