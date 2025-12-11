Navio oceanográfico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)Ascom
Arraial do Cabo é uma das poucas regiões do planeta onde ocorre a ressurgência — fenômeno que leva à superfície águas frias e ricas em nutrientes. Essa condição singular favorece estudos sobre biodiversidade, dinâmica costeira e produtividade marinha, tornando o município referência em pesquisas sobre monitoramento e gestão de ecossistemas.
Durante a reunião, foram discutidas possibilidades de convênios, parcerias e descentralização de ações de pesquisa, além de formas de apoio a projetos de ensino e extensão ligados à saúde ambiental e aos serviços ecossistêmicos da região.
A programação da visita inclui novos encontros institucionais, definição de projetos conjuntos e uma campanha de reconhecimento local. Entre os temas abordados estão monitoramento da qualidade ambiental, sustentabilidade, economia azul, atividades com comunidades tradicionais, ordenamento costeiro e qualificação acadêmica voltada ao território.
A visita técnica da equipe da UERJ segue até esta quinta-feira (11).
