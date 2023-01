12ª edição da Parada acontece amanhã (15) - Divulgação

12ª edição da Parada acontece amanhã (15)Divulgação

Publicado 14/01/2023 16:38

Amanhã (15), será realizada a 12ª edição da Parada da Diversidade de Barra do Piraí, com concentração a partir das 14h na Pista de Skate. Em seguida, todos caminharão para o centro da cidade, em direção à Praça Nilo Peçanha, onde ocorrerá o show da cantora Kaya Conky. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ainda contará com uma tenda da Secretaria de Saúde que servirá para prestar serviços à população. No espaço, serão passadas orientações relacionadas à ISTs e, ainda, distribuição de preservativos.

A Parada da Diversidade, também conhecida como Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, está inserida no calendário de eventos do município e acontece anualmente. “Nós esperamos que esse evento traga turistas para a cidade, assim como sempre aconteceu. É comum saber que pessoas de todo o Sul Fluminense se deslocam para Barra do Piraí para prestigiar essa parada”, disse o secretário interino de Turismo e Cultura, Francisco Leite.



A prefeitura ressalta que trabalha para oferecer a melhor experiência para o público, com banheiros químicos, unidades de segurança e ambulância para possíveis ocorrências. “A parada é uma festividade incrível para a cidade, é importantíssima a representatividade da população LGBTQIAPN+. Nosso mundo é cercado de diversidades e é nosso dever respeitá-las, temos que respeitar o outro como ele é. Aqui em Barra vamos realizar esse evento pensando dessa forma, primando o respeito com muita alegria e diversão para todos”, disse o prefeito Mario Esteves.