Vacinação contra covid-19 continua neste início do ano - Reprodução

Vacinação contra covid-19 continua neste início do anoReprodução

Publicado 05/01/2023 15:40

A prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Saúde, continua com o processo de vacinação contra a covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, com e sem comorbidades. Iniciada ontem (04), a ação será realizada sempre às quartas-feiras, das 8h às 15h, com aplicação da Pfizer Baby no Posto de Saúde Albert Sabin.

“A Secretaria de Saúde não mede esforços para disponibilizar vacinas à população. E, hoje, mais do que nunca, é vital relembrar o quão importante é o ato da vacinação”, disse o secretário interino de Saúde, Dione Caruso. O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, parabenizou a Secretaria de Saúde pelo trabalho e apontou a importância da constância dos serviços que envolvem a área da vacinação. “Desde o início da pandemia, a Saúde vem fazendo um excelente trabalho em relação à vacinação contra a Covid-19. Estar a todo momento trabalhando para ofertar serviços em prol do bem-estar dos barrenses sempre foi foco do governo e vai permanecer sendo”, disse o chefe do Executivo.