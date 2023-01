Prefeito discursou na cerimônia - Juan Barbosa/ Divulgação PMBP

Publicado 02/01/2023 22:59

Ontem (1º), o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, compareceu ao evento de posse do vereador e ex-secretário Municipal de Turismo e Cultura, Rafael Couto, como presidente da Câmara. A cerimônia oficial começou às 18 horas e contou com a presença de secretários e vereadores. O prefeito destacou "o excelente trabalho" de Rafael à frente da Secretaria de Turismo e Cultura, principalmente no planejamento e na realização de ações referentes ao futuro polo turístico, gastronômico e cultural de Ipiabas, que inclui o Avião do Metaverso, o trem com bar de gelo, a Maria Fumaça, a Casa dos Sonhos e outros atrativos.

“Acompanhei boa parte dessa trajetória do Rafael e sei o que ele está sentindo. Com certeza é um sonho realizado. Tenho certeza absoluta que essa cadeira é pra poucos, é destinada àqueles que, de fato, tenham espírito público e responsabilidade, afinal, é ela que faz o planejamento de tudo que está ocorrendo entre o poder Executivo e Legislativo. Espero poder continuar caminhando junto com essa casa. Somos trabalhadores do povo, e esse é o entendimento que deve guiar o homem público. Que o presidente Rafael Couto e seus pares tenham sempre isso no horizonte, continuando a dar governabilidade não para um governo, e, sim, para a cidade”, disse Esteves.



O novo presidente da Câmara de Barra ressaltou que o trabalho será realizado da melhor forma possível para que a cidade possa crescer cada vez mais. “Estou muito orgulhoso em poder sentar nessa cadeira, quero deixar bem claro que eu sou apenas o escolhido dos vereadores. Sempre falo que o presidente da Câmara é o vereador dos vereadores. Podem ter certeza que sempre farei por onde e conversarei para que consigamos chegar em um consenso, não no individual, mas sim no coletivo. Além disso, buscarei sempre andar junto com a prefeitura para que nós não atrapalhemos o governo e as pessoas. Nosso intuito, como representantes da população, é sempre ajudar e nunca atrapalhar”, disse Rafael.

