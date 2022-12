Evento foi realizado na quinta (08) - Divulgação

Publicado 13/12/2022 13:20

Na última quinta-feira (08), a Defesa Civil de Barra do Pirai, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e com a empresa Light S/A, promoveu treinamento destinado às comunidades dos bairros Vargem Grande e Maracanã sobre como proceder em situações de enchentes e deslizamentos, focando na preparação de desocupação de áreas de alto risco.

O secretário interino de Assistência Social, Dione Caruzo, falou sobre a importância de eventos desse tipo e como eles são responsáveis pela transmissão de ensinamentos para a população que está localizada em áreas que possuem risco de enchentes ou deslizamentos. “O evento, sem dúvida, é muito importante para a população. Nos fins de ano as chuvas aumentam, dificultando a vida das comunidades próximas aos rios ou em localidades propícias a deslizamentos. Então, saber o que fazer em situações de risco é essencial”, disse Dione.

“No dia 5, já tínhamos realizado uma reunião com o coordenador regional de Defesa Civil Sul I e com o secretário da pasta. Nela, planejamos as próximas ações de prevenção para a temporada de chuvas. A participação da Assistência Social nesse evento serve como prova do nosso compromisso com os barrenses. Vamos enfrentar os desafios com responsabilidade e, como sempre, visando minimizar os danos e prevenir tudo que for possível”, comentou o prefeito de Barra, Mario Esteves.