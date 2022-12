Inauguração aconteceu ontem (07) - Divulgação

08/12/2022

Após dois anos de restauro, a Estação Ferroviária de Trens de Barra do Piraí reabriu as portas na manhã de ontem (07). Localizada na Praça Heitor Vale, a construção foi revitalizada e convertida em um centro cultural denominado Rosemar Muniz Pimentel. A inauguração do espaço contou com palestras que relataram o processo da obra e apresentação de um grupo de capoeira.



“Muitos barrenses são apegados emocionalmente a Estação, todos conhecem alguém que já trabalhou lá e têm uma história. É de uma emoção enorme participar desse projeto. Quando iniciamos a obra o edifício estava em péssimo estado de conservação, caindo aos pedaços, pode-se dizer. Então, ver o Casarão e o Pátio da Estação, hoje, completamente restaurados é extremamente gratificante”, disse o prefeito Mario Esteves na cerimônia de inauguração.



A história das ferrovias no Brasil começa em 1854, quando D. Pedro II inaugura o primeiro trecho de linha: a Estrada de Ferro Petrópolis. Dez anos depois, em 1864, a Estação Ferroviária de Trens de Barra do Piraí é lançada através do imperador. O edifício da estação, obra tombada por sua importância histórica, foi incluído pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), órgão responsável pela supervisão da obra, na Lista de Patrimônio Cultural Ferroviário, pela Portaria 7/2022.

"A Estação Ferroviária de Trens possui uma representatividade enorme para a cidade. Ela já foi considerada o maior entroncamento ferroviário do Brasil. Dali, saiam trens para o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte”, ressaltou o secretário de Turismo e Cultura, Rafael Couto, que completou: “esse restauro foi uma parceria muito importante da prefeitura de Barra do Piraí com a MRS Logística, a responsável por gerenciar a obra que se iniciou em 2020".