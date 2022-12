Material apreendido hoje (05) - Divulgação

Publicado 05/12/2022 21:34

Nesta segunda-feira (05), policias militares do GAT da 1ª Cia apreenderam 280 pinos de cocaína, 48 tiras de maconha e 62 papelotes de crack no bairro Areal, em Barra do Piraí. Segundo o 10º Batalhão da PM, os materiais entorpecentes foram localizados em uma área de mata e a ocorrência foi registrada na 88ª Delegacia de Polícia de Barra.