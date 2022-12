Praça Nilo Peçanha - Divulgação

Publicado 30/11/2022 19:09

Amanhã (1º), através da Secretaria de Saúde, a prefeitura de Barra do Piraí vai promover um evento dedicado ao Dia Mundial da Luta contra a Aids no centro da cidade. Entre 9h e 13h, na Praça Nilo Peçanha, moradores terão acesso a atendimento médico, testes e orientações. A ação faz parte do “Dezembro Vermelho”, campanha nacional que busca alertar e orientar sobre os cuidados em relação ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

“Esse evento, e outros como ele, são imprescindíveis, pois, a partir deles, é possível criar um ambiente de esclarecimentos e orientações. O bem da população é o foco da atual gestão e, levar até ela informações sobre o HIV ou qualquer outra doença, é o que toda administração deve fazer”, disse o prefeito Mario Esteves. O secretário interino de Saúde, Dione Caruso, falou sobre a importância da campanha e das ações em Barra: “A realização desse evento é muito importante para nós, pois é uma doença que ainda carrega estigmas descabidos. É importante falar sobre os avanços no tratamento e como ela pode ser prevenida para que a população consiga perceber essa mobilização”.