Publicado 22/11/2022 09:48 | Atualizado 22/11/2022 09:49

A prefeitura de Barra do Piraí comunicou que a MRS, concessionária que administra a linha férrea, vai realizar manutenção na passagem de nível no bairro Parque Santana. O serviço vai acontecer amanhã (23), entre 7h e 13h, e o trânsito de veículos ficará suspenso naquele trajeto. A população da localidade deve optar por outra estrada que ligue à RJ 145.

Segundo informações da MRS, a ação emergencial é necessária já que houve rompimento de um dos trilhos. Por conta disso, agentes da empresa já analisaram a necessidade de uma ação emergencial. Os agentes da Guarda Municipal de Barra do Piraí vão colaborar na ação, com auxílio no tráfego de pessoas e veículos.