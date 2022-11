Doses devem ser retiradas até o dia 30 - Divulgação

Publicado 07/11/2022 06:03

Nesta segunda-feira (07), a prefeitura de Barra do Piraí inicia a campanha de vacinação contra a Febre Aftosa, que termina no dia 30. Gratuitamente, a Secretaria de Agricultura vai disponibilizar o imunizante aos pecuaristas do município, começando por bovinos e bubalinos. A distribuição da vacina será na própria Secretaria de Agricultura, localizada na rua Ramiro Jaime da Fonseca (nº 164, Centro), das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.



Os interessados devem levar isopor e gelo para o acondicionamento e transporte da vacina, bem como apresentar o CPF cadastrado no Núcleo de Defesa Agropecuária. A prefeitura ressalta que a declaração de vacinação deve ser entregue ao Núcleo de Defesa Agropecuária pelos produtores em até cinco dias úteis após o recebimento do imunizante.



“Essa, claramente, é uma ação mais do que necessária para garantir a segurança tanto do rebanho quanto do produtor rural. Com essa iniciativa esses trabalhadores terão maior tranquilidade para desempenharem seu papel sem a preocupação de perder ou desvalorizar o gado de alguma forma”, disse o prefeito de Barra, Mario Esteves.