Publicado 06/11/2022 21:30 | Atualizado 06/11/2022 21:31

Por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, a prefeitura de Barra do Piraí promove o “Natal Encantado”. O primeiro evento foi realizado ontem (05), na área central do distrito de Ipiabas. A Parada de Natal teve personagens vivos, decoração temática, inauguração das luzes de Natal e pista de patinação de gelo para a população.

Na próxima sexta (11), a partir das 19 horas, a Parada será realizada no Centro de Barra do Piraí. “Vivemos um período intenso de pandemia e muitos não puderam comemorar junto. O Natal é uma data muito querida por várias famílias, então, nosso objetivo é resgatar esse sentimento, espalhar o espírito natalino pela região", ressaltou o prefeito Mario Esteves.



“É muito importante fazermos essa celebração de Natal. Essa é uma data querida por muitas famílias, e é gratificante podermos marcá-la com uma festa como essa. O Natal Encantado possui atrações incríveis, uma linda decoração”, disse o secretário de Turismo e Cultura, Rafael Couto. “Esse é um evento agrega somente fatores positivos ao setor turístico. Toda a estrutura, somada aos aparelhos turísticos que estão sendo desenvolvidos em Ipiabas, prometem acrescentar no desenvolvimento do setor na região”, finalizou o secretário.