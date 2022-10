Mario Esteves esteve na rua na manhã de ontem (24) - Divulgação

Publicado 25/10/2022 14:26

Ontem (24), a prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Obra Públicas, fez a inauguração simbólica da rua Andrade Pinto. Localizada no bairro Carvão, a via recebeu investimentos em pavimentação asfáltica, pintura viária e outras ações, também realizadas na Vargem Grande e proximidades.



"Infelizmente, essa era uma localidade esquecida e, há década, não recebia a devida atenção. Revertemos esse quadro, com muito trabalho e compromisso com os moradores, entregando obras que não só impactam na qualidade de vida das pessoas como também melhoram a mobilidade urbana, valorizam os imóveis”, disse o o prefeit Mario Esteves,, completando que “é dessa forma que ficará o bairro do Morro do Gama quando suas obras de revitalização se encerrarem”.



O prefeito de Barra também falou sobre a perspectiva de continuidade dessas benfeitorias pela cidade. “Claramente, nos últimos cinco anos e meio, ocorreram uma série de investimentos em obras públicas. Agora, buscaremos tirar do papel as próximas obras, que eu considero importantíssimas, e assim, iremos cooperar para que Barra do Piraí cresça e gere empregos e renda. Ao todo, seguimos firmes no propósito de deixar um legado significativo para toda a cidade”, finalizou Mario.