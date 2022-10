Calendário de outubro - Divulgação

Publicado 19/10/2022 14:46

A prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Comunicação, divulgou o calendário de pagamentos deste mês de outubro do Fundo de Previdência do Município. Aposentados e pensionistas devem ficar atentos aos prazos na imagem acima.