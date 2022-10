Tutuca tinha 73 anos e estava em seu quarto mandato - Reprodução

Publicado 06/10/2022 14:54

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, decretou luto oficial pelo falecimento do prefeito de Piraí, Arthur Henrique Ferreira, o Tutuca. Conforme informou O DIA, a prefeitura de Piraí comunicou a morte do prefeito de 73 anos nesta quinta (06).

"Tutuca era uma vitrine ambulante de políticas públicas. Tive o prazer de conhecê-lo e me espelhar em suas ações pela cidade de Piraí. A região perde um líder. Mas o seu legado jamais será esquecido. Nossos sentimentos à família e muita força à Vânia Fajardo, sua esposa, e aos seus filhos Gustavo, Arthur e Henrique", disse o prefeito Mario Esteves.