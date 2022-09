Publicado 21/09/2022 21:16

A prefeitura de Barra do Piraí, através do Fundo de Previdência Municipal (FPMBP), criou a Escola Previdenciária, programa voltado para ações conjuntas de capacitação, qualificação, treinamento e formação. “Os servidores do Fundo não atuam somente com o Direito Previdenciário, mas também com outras áreas jurídicas e ciências, como Contabilidade, Economia, Atuaria e Saúde. Por isso, é muito importante a qualificação dos funcionários, quanto mais esclarecidos, capacitados, qualificados, melhor será o resultado para a gestão”, disse a diretora do FPMBP, Pâmela Ornellas.

A Educação Previdenciária diz respeito ao conjunto de ações de capacitações, qualificação, treinamento e formação específica. Segundo a prefeitura, as ações serão ofertadas a servidores públicos ativos e inativos, segurados, beneficiários em geral, gestores, conselheiros e aos diferentes profissionais que se relacionam ou prestam serviço ao RPPS. “Esse projeto tem a função de realizar cursos, palestras, congressos, seminários e outros eventos de caráter educativo, relativos à compreensão do direito à previdência social e de seu papel como política pública. Anualmente, deverão ser promovidas ações como campanhas, mutirões, palestras itinerantes ou outras formas admitidas academicamente como forma preparatória ao pedido da aposentadoria”, disse o prefeito Mario Esteves.