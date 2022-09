Projeto de avião turístico com tecnologia do metaverso (Artista: Marlon Muk) - Divulgação

Publicado 13/09/2022 12:35

Nesta terça-feira (13), o trecho da RJ-127 que liga a cidade de Barra do Piraí ao distrito de Ipiabas ficará interditada entre 14h e 15h. A prefeitura informou que a interdição será necessária para que as partes restantes do Boeing 727 que será transformado no Avião do Metaverso cheguem ao distrito. Conforme informou O DIA, a primeira parte do avião que será uma das novas atrações turísticas de Barra chegou no último dia 2. Hoje, chegam o radome (bico) e as asas que ainda estavam no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na capital fluminense.

"As pessoas só vão entender a magnitude desse projeto e a força que terá no desenvolvimento econômico da cidade quando o Circuito Turístico estiver pronto, com o Avião do Metaverso, as charretes elétricas, a Vila Histórica, o Bar de Gelo, a Casa dos Sonhos, a Maria Fumaça, o Polo Gastronômico, etc. Não é uma ideia ao vento, sem planejamento. Sabemos o que estamos fazendo e onde queremos chegar", disse o prefeito Mario Esteves. Saiba mais sobre o projeto clicando aqui.