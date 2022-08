Prefeito Mario Esteves - Divulgação

Prefeito Mario EstevesDivulgação

Publicado 30/08/2022 09:28

Ontem (29), em Barra do Piraí, começou a Oficina de Treinamento Regional em Saúde e Ambiente para o uso do Sistema de Informação em Saúde Silvestre (Siss-Geo), plataforma essencial ao funcionamento do Centro de Informação em Saúde Silvestre (Ciss), da Fiocruz, no monitoramento de animais silvestres e animais de interesse para Saúde Pública.

O encontro, que termina hoje (30) no distrito de Ipiabas, também reúne representantes dos municípios de Pirai, Rio Claro e Vassouras, além da Guarda Florestal da Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Ambiental Municipal, Defesa Civil, Vigilância em Saúde, Atenção Primária à Saúde, secretarias do Ambiente, de Agricultura, de Turismo e Universidade de Vassouras. Para o prefeito Mário Esteves, a escolha de Barra do Pirai para sediar o encontro demonstra que o município está inserido na rota dos cursos e treinamentos para melhorar a qualidade de saúde de toda a população. “O município vem se destacando cada dia mais com os investimentos em saúde, por isso vemos que, treinamentos como este, são importantes para a saúde da população”, disse Mario.



O primeiro dia foi concentrado em palestras e oficinas nas áreas de saúde municipal e regional, contando com apresentação de Débora Rodrigues, da Vigilância Epidemiológica de Barra do Pirai, que falou sobre “O Estudo da Ecoepidemiologia das leishmanioses no município de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, tendo como foco o inseto vetor”. Houve, ainda, a apresentação dos participantes e dos integrantes representantes da Plataforma Institucional Biodiversidade e Saúde (PIBSSFioCruz). A palestra “Relação da Saúde Silvestre e Humana e o contexto de surgimento do Siss-Geo e Monitoramento de Animais na Mata Atlântica em Região do Médio Paraíba: O aplicativo Siss-Geo como ferramenta para a saúde silvestre e humana e a gestão da biodiversidade” foi ministrada pelos pesquisadores Pedro Zeno e Luiz Gomes, que são do departamento de Biodiversidade da Fiocruz.



Para o secretário Municipal de Saúde de Barra, este é um importante momento para trocar experiências e trabalhar as questões ligadas a saúde pública como regional. “É um momento de debater estas questões. Nada melhor que trocar essa experiência com pessoas da região e do estado. São assuntos complexos, que servem para o nosso aprendizado, e, consequentemente, capaz de levar para a população”, disse Carlos Renato Moreira.



Nesta terça (30), os debates reúnem representantes das áreas do Ambiente, Agricultura, Turismo, Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e universidades, apresentando um panorama das secretarias municipais e das universidades. A palestra como tema “Relação da Saúde Silvestre e Humana e o contexto de surgimento do Siss-Geo e Monitoramento de animais na Mata Atlântica em Região do Médio Paraíba: O aplicativo SISS-Geo como ferramenta para a saúde silvestre e humana, e a gestão da biodiversidade”, apresentada pelos mesmos pesquisadores.