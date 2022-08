Além d apalestra, houve sorteio de kits - Divulgação

Publicado 17/08/2022 14:09

Ontem (16), como parte da programação do Agosto Dourado, a prefeitura de Barra do Piraí realizou mais uma palestra sobre amamentação no Centro Municipal de Saúde da Mulher. A neonatologista e pediatra Luciana Almeida falou sobre a importância do ato para a vida do bebê e da mulher, abordando a forma e posição corretas de segurar e colocar o bebê para mamar. Os tipos de mamas, a importância desse aleitamento na “hora de ouro”, ou seja, na primeira hora de vida desse bebê, e outros assuntos foram tratados na palestra.

A equipe coordenada pela diretora do Centro de Saúde da Mulher, Monique Milward, realizou sorteio de kit para as participantes. “Fazer o acompanhamento durante a gravidez e aprender sobre a importância do aleitamento materno, dá mais qualidade de vida aos futuros bebês e suas mamães”, comentou Monique. O prefeito de Barra do Piraí ressaltou, mais uma vez, a importância de eventos desta natureza para a conscientização da população. “A amamentação é o primeiro alimento entre a mãe e o bebê. É no contato entre ambos que se estreitam relações de afeto e compreensão”, disse Mario Esteves.