Capacitação termina em novembro - Divulgação

Capacitação termina em novembroDivulgação

Publicado 11/08/2022 08:34

Na última terça-feira (09), a Controladoria Geral de Barra do Piraí iniciou o programa de capacitação que terá uma série de ações entre agosto e novembro,. Gratuito, o curso tem o objetivo de oferecer aos servidores detalhes a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal nº 14.133/2021).

Realizada na sede municipal da Controladoria, a capacitação tem a proposta de ser uma sequência de treinamentos práticos destinados a preparar os servidores de diversas secretarias da prefeitura de Barra do Piraí, especialmente da área atribuída. As sessões de treinamento serão gravadas e disponibilizadas no YouTube da prefeitura. “A Controladoria, assim como as outras secretarias, tem realizado um excelente trabalho para o município. A promoção de capacitações é responsável por tornar os nossos servidores mais qualificados e, portanto, mais eficientes. Ações como essa mostram o nosso compromisso com Barra do Piraí e seus cidadãos”, comentou o prefeito Mario Esteves.

“O prefeito Mário Esteves é um grande incentivador. Ele sempre defendeu que um servidor capacitado promove um serviço de melhor qualidade à população, por isso estamos fazendo jus ao seu pensamento”, disse o controlador-geral, Wendel Caruso, enfatizando a grande economia de dinheiro promovida a partir de treinamentos da Controladoria. “Ocorre que, se fôssemos pagar uma média de R$ 900 por servidor para capacitar os 60 funcionários envolvidos nos trâmites das licitações, o valor seria mais de R$ 600 mil de despesa. Assim, com esta ação da Controladoria, estamos economizando aos cofres públicos”, disse Wendel.