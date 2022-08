Inauguração foi realizada na sexta (05) - Divulgação

Publicado 09/08/2022 10:34

Na última sexta-feira (05), o novo Ginásio Poli Esportivo Dr Jacyr Antônio Abbud foi inaugurado em Barra do Piraí. “São dezenas de obras e investimentos históricos por toda a cidade, e estamos trabalhando para realizar muitas outras obras na área do esporte”, disse o prefeito Mario Esteves, que participou da cerimônia de inauguração ao lado dos secretários de Obras Públicas e de Esportes, respectivamente Wlader Dantas e Juliano Barbosa, do vereador Elvis Costa e de outros covidados.

Localizado no bairro Matadouro, o Ginásio passou por obras que incluíram recuperação de fachada, plantio de grama na área externa, pintura interna e externa, construção de banheiro para portadores de necessidades especiais (PNE), implantação de copa na área do camarim, substituição de porta com defeito, troca de piso em banheiro, impermeabilização das lajes da área de entrada e instalação de brise.



Com o retorno das atividades do ginásio, a Secretaria de Esportes e Lazer estuda implantar no local aulas de funcional, zumba, futsal, basquete, vôlei e jiu-jitsu, atendendo as comunidades Matadouro, Santo Antônio, 10 de Março, Coimbra, Vila Helena e adjacências. “Muito em breve, estaremos divulgando como a população pode se inscrever para estas atividades”, disse o secretário de Esportes.