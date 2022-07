Evento será realizado no centro da cidade - Divulgação

Evento será realizado no centro da cidadeDivulgação

Publicado 29/07/2022 17:54

Neste sábado (30), a Assessoria de Promoção da Igualdade Racial da prefeitura de Barra do Piraí vai promover uma roda de conversa em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha, celebrado no último dia 25. O evento, que será realizado no Espaço Herivelto Martins (Praça Nilo Peçanha - Centro) das 9h às 12 horas, também vai comemorar o Dia de Tereza de Benguela, líder quilombola que resistiu à escravização.



O Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha relembra o marco internacional de luta e resistência para reafirmar a necessidade de enfrentar o racismo e o sexismo experimentados até hoje por mulheres negras. No Brasil, também é o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. “A roda de conversa será muito importante para esclarecer ao público o belo trabalho dos presentes na luta contra as desigualdades, sobretudo contra a mulher negra”, disse o diretor de Promoção da Igualdade Racial, Mauro Arêdes, agradecendo o apoio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Barra do Piraí.



“A fraternidade deve existir entre todas as classes, gêneros e raças. Quando não somos capazes de compreender que somos diferentes, mas nos completamos assim, temos que aprender ainda mais. E este é mais um evento que visa fortalecer o nosso pensamento de igualdade”, disse o prefeito de Barra, Mario Esteves.