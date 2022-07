Capacitação foi realizada durante dois dias - Divulgação

Publicado 25/07/2022 17:45

A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí promoveu um curso para capacitar os servidores públicos e colaboradores na elaboração de termos de referência e projetos básicos em conformidade com as diretrizes trazidas pela Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2022). A capacitação aconteceu quinta (21) e sexta (22), no Colégio Cândido Mendes.



O prefeito Mario Esteves comentou a importância de cursos desse tipo. “A capacitação serve como meio de concretizar o que sempre buscamos para os servidores de Barra do Piraí, a qualificação. Com o aprimoramento dos funcionários, tarefas podem ser resolvidas de modo mais fácil e eficiente. O projeto irá agregar muito para a administração pública”, disse ele.

“O projeto é essencial para a administração pública, pois qualifica os funcionários sobre as diretrizes administrativas. Com ele, temos a oportunidade de instruir os servidores para que entendam o que fazer em determinadas situações, a partir da compreensão de questões como as diferenças entre Termo de Referência e Projeto Básico; quando adotar um ou outro; quem é responsável pela elaboração; quem é o responsável pela aprovação e o que informa a Nova Lei de Licitações e Contratos, entre outras”, disse o secretário de Saúde, Carlos Renato Moreira.