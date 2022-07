Advogado tributarista de São Paulo ministrou o curso - Divulgação

Publicado 15/07/2022 12:28

A Prefeitura de Barra do Piraí promoveu curso de capacitação de servidores dos departamentos de Dívida Ativa, Receitas Mobiliárias (DRM) e Receitas Imobiliárias (DRI), ministrado pelo advogado tributarista Edilson Pereira de Godoy. Realizado terça (12) e quarta (13) pela Secretaria de Fazenda no auditório do Colégio Cândido Mendes, o curso teve como objetivo oferecer maior conhecimento e atualização sobre dívida ativa e meios de efetivar a cobrança dos créditos.

“Considero ser fundamental um programa de capacitação continuada. Assim, os servidores podem reciclar os conhecimentos e adquirir novos. Servidores mais preparados implica em melhor desempenho de suas funções e, portanto, maior produtividade, eficiência e menos erros. Isso incrementa a arrecadação”, disse o secretário de Fazenda, Oswaldo Pinto.

O prefeito Mario Esteves pontuou que cursos como o ministrado nesta semana fazem parte de iniciativas que “possibilitam maior eficiência e eficácia aos serviços da Fazenda”. “Nossa intenção é informatizar tudo; acabar com a utilização do papel. E isso é um dos passos a serem dados nos próximos anos. O servidor precisa estar atento às novidades e modernidades. E a esta é uma secretaria que precisa de resultados, afetando positivamente no orçamento”, disse o prefeito de Barra.