Arraia_de_Marica-FalamansaCLARILDO MENEZES

Publicado 01/07/2022 14:32

Começa hoje (1º) o o primeiro Arraiá de Ipiabas, promovido pela prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura. Entre os dias 1º e 3 de julho, o evento gratuito promete movimentar o distrito. Nesta sexta, às 18 horas, a banda Falamansa se apresenta. Amanhã (02), também às 18h, a apresentação será do grupo Os Danados. O evento termina no Domingo (03), partir das 11 da manhã, será realizado o Arraiá da Família.

“Teremos atrações para todos, moradores de Barra do Piraí, turistas, e, claro, as crianças, que terão um dia de festa reservado para elas. Domingo, o Arraiá da Família será um dia especial. É importante a presença de todos para prestigiarem os alunos de diversas escolas do município que apresentarão suas danças. Uma coisa é certa: a diversão estará garantida para todos”, disse o prefeito Mario Esteves.