Campanha da prefeitura - Divulgação

Publicado 27/06/2022 13:27

Com a chegada do inverno, a Secretaria de Ambiente de Barra do Piraí lançou a campanha “Fogo bão é no fogão”, já que a queda da umidade relativa do ar e a diminuição das chuvas nesta estação colaboram com o aumento do número de queimadas. Prejudiciais ao Meio Ambiente e à saúde da população, as queimadas são consideradas crime de acordo com a Lei de Crimes Ambientais contra a Natureza. “São muitos problemas que afetam tanto a população quanto o meio ambiente. A fumaça gerada pelas queimadas pode desencadear uma série de problemas respiratórios, como crises de asma, bronquite e sinusite, além de outras enfermidades potencializadas pela seca”, explicou o secretário Francisco Barbosa Leite.



Além do fator natural, as queimadas também podem ser provocadas pelo homem por diversas formas. “Algumas podem ser acidentais, como quando são jogadas pontas de cigarro acessas no chão, e essas podem iniciar um incêndio; ou quando são jogados lixos em locais inapropriados, garrafas e latas, e que, por sua vez, podem refletir e ampliar os raios solares, provocando incêndios”, apontou o secretário de Ambiente de Barra, completando que entre os objetivos das formas intencionais estão a limpeza do pasto e o controle de pragas.



“São ações simples: lembrar de não jogar guimbas de cigarro acesas no chão, apenas apagadas, e na lixeira correta; não despejar lixo nem atear fogo em terrenos baldios, pastos e campos. E, como estamos no período de festa junina, é bom lembrar que, soltar balões, além de ser uma prática perigosa, é crime”, disse o prefeito Mario Esteves. Em caso de queimadas, a população deve entrar em contato imediato com o Corpo de Bombeiros do município através do número 193, informando a localização para que os profissionais possam agir. Outros órgãos que podem ser úteis no combate aos incêndios são a Defesa Civil (199) e a Polícia Militar (190), segundo informa a prefeitura de Barra.