Barra do Piraí - Reprodução

Publicado 21/06/2022 09:19

O pagamento do Fundo de Previdência do mês de junho para aposentados e pensionistas de Barra do Piraí começou nesta semana. A prefeitura, por meio do Fundo Previdenciário do município, divulgou o calendário abaixo:

- Letras A, B, C, D e E: 20 de junho

- Letras F, G, H, I e J: 21 de junho

- Letras K, L, M, N e O: 22 de junho

- Letras P, Q, R, S e T: 23 de junho

- Letras U, V, W, X, Y e Z: 24 de junho