Reunião foi realizada semana passada - Divulgação

Publicado 13/06/2022 12:19

Agentes da Secretaria de Assistência Social de Barra do Piraí, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), e do programa Segurança Presente se reuniram para alinhar estratégias em conjunto. Modelo de abordagem de proximidade que complementa a atuação da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, a base da Operação Segurança Presente foi inaugurada recentemente no centro de Barra com objetivo de promover ações de segurança pública, cidadania e atendimento social.

Segundo a comandante da Operação na cidade, o objetivo do encontro foi traçar a oferta de serviços que atendam a todos, em especial as pessoas em situação de rua. “O programa tem como filosofia promoção da segurança e da cidadania. Dessa forma, além do policiamento ostensivo, propriamente, os policiais realizam abordagem de proximidade, e apoiamos as campanhas e ações sociais que o município realize e queira contar com o nosso apoio, desde que aconteçam na região do centro comercial, como nas praças Nilo Peçanha e Largo da Feira”, disse a tenente Simone Vargas.



A coordenadora do Creas ressaltou que a reunião também teve o intuito de aproximar as iniciativas da Secretaria de Assistência Social do programa RJ Para Todos. "A Assistência Social tem diferentes ações, desde projetos, programas até iniciativas amplas, que podem contar com o apoio do Segurança Presente. Umas das que conversamos foi a de amparo aos moradores em situação de rua. Acreditamos que será de grande valia esse apoio social, não na repressão, mas na assistência e cidadania”, disse Neudinea Virgílio.



Responsável pela chegada do programa em Barra do Piraí, o prefeito Mario Esteves acredita que o Segurança Presente ainda pode somar com as esferas do Governo Municipal mesmo sendo uma iniciativa de cunho de segurança. "Os resultados do Segurança Presente são impactantes na redução de criminalidade no horário e área de atuação. Temos, em Barra do Piraí, uma iniciativa forte em segurança. E, além disso, será um ponto de apoio aos projetos sociais, tanto da Secretaria de Assistência Social, quanto do RJ Para Todos. O objetivo maior é somar forças em favor da população barrense”, disse o prefeito de Barra.